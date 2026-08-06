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Bebe café de cápsula? Fique a par das novas regras e do que pode mudar no seu dia-a-dia

  • Ricardina Batista
  • 6 ago, 10:21
Bebe café de cápsula? Fique a par das novas regras e do que pode mudar no seu dia-a-dia - TVI
Cápsulas de café
Cápsulas de café
Bebe café de cápsula? Fique a par das novas regras e do que mudar no seu dia-a-dia Foto: DR

Há novidades para quem bebe café de cápsula. Fique a par das novas regras e do que pode mudar no seu dia-a-dia

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É já no dia 12 de agosto (Próxima quarta-feira) que as cápsulas de café, usadas por muitos portugueses em máquinas domésticas, passam a ser classificadas como embalagens, de acordo com o novo Regulamento Europeu sobre Embalagens e Resíduos de Embalagens, da União Europeia (EU).

Ou seja, na prática, isso pode ter alteração na maneira como se descarta a embalagem como resíduo. Contudo, para já ainda não deve descartar as cápsulas no ecoponto amarelo. Terão de ser as autoridades nacionais e entidades de resíduos municipais a dar as novas orientações.

Quem vive em Portugal deve continuar a seguir as regras de reciclagem atualmente em vigor e aguardar pelas novas informações.

 

E qual é o motivo desta decisão da União Europeia?

 

O objetivo é acabar com as diferentes interpretações sobre a natureza das cápsulas de café. Em muitos casos, eram consideradas produto e não uma embalagem. Agora, fica clarificado que as cápsulas de café são uma embalagem que terá de ser descartada como resíduo e seguir regras.

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