Vem aí em «A Madrasta»: Cajó fica desalojado e vive momentos de grande aflição

Na novela «A Madrasta», Cajó (Joaquim Horta) está muito desanimado com a possibilidade de perder a casa. Picasso tenta desdramatizar e diz-lhe que só tem de arranjar provas de que mora ali. Cajó tenta abrir a porta de casa, mas não consegue. Clarisse diz que é normal, pois esteve ali um serralheiro a trocar a fechadura. Cajó fica aflito.

Estão todos indignados pelo senhorio ter mudado a fechadura de casa de Cajó sem o avisar. Picasso quer arrombar a porta, mas a Condessa e o Padre avisam que a polícia tem de ser informada. Cajó fica muito aflito quando falam em polícia.

Picasso (Pedro Teixeira) percebe e ajuda o amigo. Diz que aquilo se resolve com um advogado. Clarisse promete falar com Xavier.

Reveja o momento em que Renato apanha Simão seminu no sofá de Diana: