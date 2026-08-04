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Vem aí em «A Madrasta»: Cajó fica desalojado e vive momentos de grande aflição

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 0min
Vem aí em «A Madrasta»: Cajó fica desalojado e vive momentos de grande aflição - TVI
A Madrasta - Cajó está triste porque Ricardo quer sair de casa
A Madrasta - Cajó está triste porque Ricardo quer sair de casa

Vai acontecer em breve na novela «A Madrasta»: Cajó perde o acesso à própria casa e entra em pânico

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Na novela «A Madrasta», Cajó (Joaquim Horta) está muito desanimado com a possibilidade de perder a casa. Picasso tenta desdramatizar e diz-lhe que só tem de arranjar provas de que mora ali. Cajó tenta abrir a porta de casa, mas não consegue. Clarisse diz que é normal, pois esteve ali um serralheiro a trocar a fechadura. Cajó fica aflito.

Estão todos indignados pelo senhorio ter mudado a fechadura de casa de Cajó sem o avisar. Picasso quer arrombar a porta, mas a Condessa e o Padre avisam que a polícia tem de ser informada. Cajó fica muito aflito quando falam em polícia.

Picasso (Pedro Teixeira) percebe e ajuda o amigo. Diz que aquilo se resolve com um advogado. Clarisse promete falar com Xavier.  

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