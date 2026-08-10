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A Madrasta

«A Madrasta»: Cajo e Picasso vão gastar o dinheiro das obras da igreja em raspadinhas?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:51
«A Madrasta»: Cajo e Picasso vão gastar o dinheiro das obras da igreja em raspadinhas? - TVI

Na novela «A Madrasta»: Cajó e Picasso recebem dinheiro para as obras da igreja, mas ficam tentados a gastá-lo

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Em «A Madrasta», Padre Tobias (Paulo Matos) entrega um cheque a Carlos Murteira (Joaquim Horta), conhecido como Cajó, e Edgar Trindade (Pedro Teixeira), conhecido como Picasso, para comprarem os materiais para as obras do telhado, mas avisa-os para não gastarem em raspadinhas. Eles ficam muito ofendidos e dizem que vão já comprar tudo para começarem as obras.

Cajó percebe que Picasso está tentado a comprar raspadinhas, mas diz-lhe que desta vez vão fazer as coisas bem feitas e não vão ceder à tentação. Picasso diz que está a sentir o formigueiro da sorte, mas Cajó leva-o dali.

Reveja o momento em que Clarice faz olhinhos a Cajó: 

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