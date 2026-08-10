«A Madrasta»: Cajo e Picasso vão gastar o dinheiro das obras da igreja em raspadinhas?

Em «A Madrasta», Padre Tobias (Paulo Matos) entrega um cheque a Carlos Murteira (Joaquim Horta), conhecido como Cajó, e Edgar Trindade (Pedro Teixeira), conhecido como Picasso, para comprarem os materiais para as obras do telhado, mas avisa-os para não gastarem em raspadinhas. Eles ficam muito ofendidos e dizem que vão já comprar tudo para começarem as obras.

Cajó percebe que Picasso está tentado a comprar raspadinhas, mas diz-lhe que desta vez vão fazer as coisas bem feitas e não vão ceder à tentação. Picasso diz que está a sentir o formigueiro da sorte, mas Cajó leva-o dali.

Reveja o momento em que Clarice faz olhinhos a Cajó: