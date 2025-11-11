Terra Forte

É uma das jovens atrizes mais bonitas e talentosas de Portugal. E, está a deixar o público rendido

  • TVI Novelas
  • Hoje às 17:23
Olhares rendidos.

Camila Ribau, natural de Aveiro, está a afirmar-se como uma das jovens atrizes mais promissoras da ficção portuguesa. Conhecida artisticamente como Camy, a atriz deu vida a Jéssica na novela «A Fazenda», onde interpretou a filha das personagens de Diogo Amaral (Eduardo) e Maya Booth (Vânia).

Com a sua interpretação marcante, Camila rapidamente se destacou pelo talento, carisma e beleza, conquistando tanto o público como os profissionais do meio televisivo. O papel de Jéssica revelou uma atriz segura, versátil e com grande potencial para crescer na representação nacional.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Camila Ribau (@camyribau)

Atualmente, Camila Ribau brilha na novela «Terra Forte», onde interpreta Dani, a irmã gémea de Dudo, personagem de Tomás Taborda. Na trama, ambos são filhos de Rita Pereira, e a química entre o elenco tem sido amplamente elogiada. A jovem atriz continua, assim, a consolidar o seu lugar no panorama artístico português, provando que o sucesso em «A Fazenda» não foi um acaso.

Além do talento em frente às câmaras, Camila Ribau tem dado que falar nas redes sociais. Recentemente, a atriz partilhou uma sessão fotográfica em biquíni preto, exibindo uma imagem confiante, elegante e cheia de atitude. As reações não se fizeram esperar: os seguidores encheram a caixa de comentários com elogios entusiasmados, tais como «perfeitaaa», «Daaamn», «Deusa», «é muita beleza», «Linda Camila» e «beijinhos doces», entre muitos outros.

Com uma presença que alia talento, beleza e carisma, Camila Ribau confirma-se como uma das grandes revelações da nova geração de atrizes portuguesas, prometendo continuar a surpreender tanto no pequeno ecrã como fora dele.

