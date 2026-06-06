Vem aí em «Terra Forte»: Dani envolve-se com alguém impensável

Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) conta a Dani (Camy Ribau) que trabalhou para Maria de Fátima (Rita Pereira), mas ela o despediu por lhe ter proposto esquemas que ele não concordou. Dani diz a Caio não se admirar com isso.

Caio conta a Dani que esteve a viver uns tempos na Amazónia por precisar de se pacificar. Dani diz a Caio que ele ter enfrentado a sua mãe ainda o deixou mais interessada nele, beijando-o. Caio corresponde.

Percorra a galeria, veja o vídeo e recorde quando Caio era empregado de Maria de Fátima: