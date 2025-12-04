Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se

Em «Terra Forte», Dani (Camy Ribau) discute com Vini (Gustavo Alves) a dizer perceber agora por que ele queria tanto que ele fosse contra Maria de Fátima (Rita Pereira), criticando-o por lhe ter escondido que era filho de Vivi e de Marcus, sendo por isso que defendia tanto o seu pai no caso da Komibem. Dudu (Tomás Taborda) aproxima-se deles sem perceber que ligação tem a irmã com Vini.

Vini revela a Dudu que era o namorado não assumido de Dani, que nunca teve coragem de apresentá-lo à família por ser de classe baixa, virando costas a Dani a dizer ter muitos problemas familiares para resolver para estar ali a lidar com ela. Dani afasta-se a chorar. Rosinha (Francisca Salgado diz a Dudu ser bom para eles Dani conhecer Vini, indo atrás dela. Dudu segue-as.

Recorde-se que os dois jovens eram namorados: