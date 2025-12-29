Vem aí «Terra Forte»: Rosinha e Dudu em risco, António prepara golpe inesperado

Em «Terra Forte», António (João Catarré) mostra-se tenso, tentando perceber como irá conseguir separar Rosinha (Francisca Salgado) de Dudu (Tomás Taborda) sem revelar que são irmãos. É com surpresa que se cruza com Mané, o que o deixa ainda mais inquieto.
Entretanto, António e Sammy (José Fidalgo) contam a Dudu e Dani (Camy Ribau)que Flor já acordou. António explica que preferiu não revelar ainda a novidade a Magui e Rosinha, aguardando que Flor esteja mais estabilizada, planeando fazê-lo durante o jantar dessa noite.
A tranquilidade do momento é quebrada com a chegada de José e Carla, provocando um clima de desconforto generalizado, ao ponto de todos se afastarem ao ver Carla aproximar-se acompanhada por José. António acaba por confidenciar a José que já sabe como pôr fim ao namoro de Rosinha e Dudu.
Mais tarde, José fica incrédulo ao perceber que António tenciona usar Mané e Joana como forma de afastar Rosinha e Dudu. Determinado, António justifica a sua decisão, afirmando que prefere ver Rosinha envolvida com Mané e Joana do que continuar uma relação com o próprio irmão, revelando até onde está disposto a ir para evitar a verdade.