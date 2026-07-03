Lembra-se de Camy Ribau, a Dani de «Terra Forte», assim? Fez uma mudança radical de visual e está irreconhecível

Camy Ribau voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez por causa de uma mudança de visual que está a conquistar os seguidores. A atriz, que interpreta Dani na novela Terra Forte, recorreu ao Instagram para mostrar o novo corte de cabelo e o resultado está a ser muito elogiado.

Nas imagens partilhadas, a jovem surge com um elegante corte bob à altura do maxilar, uma tendência que continua a marcar presença e que lhe confere um visual mais moderno e sofisticado. A transformação foi suficiente para muitos fãs considerarem que a atriz está praticamente irreconhecível.

Os comentários não tardaram a surgir, com dezenas de elogios à nova imagem de Camy. O novo look evidencia ainda mais os traços da atriz e reforça a sua imagem elegante, numa mudança que parece ter conquistado os seguidores à primeira vista.

Percorra a galeria e veja como está agora a atriz

Natural de Aveiro, Camy Ribau tem vindo a afirmar-se como uma das jovens atrizes mais promissoras da ficção portuguesa. Depois de conquistar o público em A Fazenda, regressou ao pequeno ecrã com Terra Forte, onde dá vida a Dani, irmã gémea de Dudo, personagem interpretada por Tomás Taborda. Filha da personagem de Rita Pereira na trama, Camila tem sido elogiada pelo desempenho e pela química com o restante elenco.

Paralelamente ao trabalho na televisão, continua também a destacar-se nas redes sociais, onde, além da beleza natural, tem surpreendido os seguidores pela sua voz e pela proximidade que mantém com quem acompanha o seu percurso.