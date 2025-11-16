Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Dani apanha Cobra a seduzir Rosinha

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 24min
Vem aí em «Terra Forte»: Dani apanha Cobra a seduzir Rosinha - TVI

E ela conta tudo.

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) vai ter com Sammy (José Fidalgo) à procuradoria e pede-lhe para voltar para casa.

Flor (Benedita Pereira) agradece a Sammy por a ter impedido de cair e decidem ir falar lá para fora. Rosinha (Francisca Salgado) conversa com Cobra (Ricardo Burgos), que lhe diz sedutor ser solteiro e que gosta de liberdade. Dani (Camy Ribau) liga para Dudu a avisá-lo de Cobra estar a seduzir Rosinha.

Flor olha surpresa para Sammy a dizer-lhe que decidiu sair de casa como ultimato para Maria de Fátima lhe devolver o que é seu de direito. Sammy sorri nervoso por Flor o questionar por que a quer tanto ajudar.

Recorde-se que Cobra é o pai de Dudu e Dani, mas eles não sabem:

