Helena Costa desabafa sobre o cancro: «Nunca imaginei enfrentar»

Esta terça-feira, 4 de fevereiro, assinalou-se o Dia Mundial do Cancro. Quem fez questão de assinalar esta data foi Helena Costa, que já passou por esta luta.

«Hoje é o Dia Mundial do Cancro, e está quase a fazer quatro anos que essa palavra entrou na minha vida. Não podia deixar passar este dia em branco. Quatro anos desde um desafio que nunca imaginei enfrentar. Mas aqui estou, nos meus dias de hoje, normal, feliz, a viver com gratidão e com a certeza de que a vida é agora», recordou.

A atriz deixou uma mensagem muito importante de alerta: «Este dia não é só sobre a doença, é sobre força, resiliência e sobre nunca darmos nada como garantido. É sobre cuidarmos de nós, ouvirmos o nosso corpo e valorizarmos cada momento».

«A todos os que estão a lutar, que já lutaram ou que têm alguém nessa batalha: não estão sozinhos», assegurou.

Recorde-se que em 2021, Helena Costa foi diagnosticada com um cancro no pulmão.