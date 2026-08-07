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Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

  • TVI Novelas
  • 7 ago, 14:28
Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber - TVI

Aos 60 anos, Carla Andrino recebe do marido um presente raro e muito especial: «Os meus olhos choram de emoção»

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Carla Andrino completa esta sexta-feira, dia 7 de agosto, 60 anos e a data está a ser assinalada em grande. A atriz partilhou que recebeu um presente único do marido. Mostrando emocionada e muito grata, Carla Andrino contou que o marido, o seu companheiro de vida, o músico Mário Rui, a presenteou com algo muito raro. É que o músico ofereceu-lhe um álbum de músicas originais e completamente dedicado a ela.

«Hoje, faço 60 anos - o pano abriu e começou o terceiro acto da minha VIDA. Que sorte, que privilégio estar viva. Por isso, é tempo de agradecer. GRATIDÃO à VIDA, por permitir que continue a namorar com ela com SAÚDE, física e mental. Obrigada ao meu marido que me presenteou com um álbum de músicas originais, “Paixão 23”, dedicado a mim. Pura poesia na ponta dos dedos. Escutei-o com a ALMA e os meus olhos sorriram. E choraram de EMOÇÃO», relatou.


«Temas lindos e melodiosos, muito bem tocado e orquestrado, com uma estética musical admirável - já disponível em todas as plataformas digitais. Obrigada, aos meus filhos, nora, genro e netos por me fazerem sentir amada. São a minha PAIXÃO. Obrigada aos meus amigos, pelo CARINHO. A todos os que gostam de mim e me acompanham, obrigada de CORAÇÃO», acrescentou.

A atriz mostrou ainda as imagens do local paradisíaco onde está de férias: 
 

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