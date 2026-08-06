Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Aos 60 anos, esta famosa atriz prova que a idade é só um número: «És um grande canhão»

  • TVI Novelas
  • 6 ago, 16:34
Aos 60 anos, esta famosa atriz prova que a idade é só um número: «És um grande canhão» - TVI

Carla Andrino é a protagonista de um vídeo viral com o ator Tiago Aldeia. «Sou vintage. De luxo...»

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Carla Andrino é a protagonista de um vídeo viral na rede social Instagram, que mostra o lado mais divertido da atriz. No vídeo, Carla Andrino dirige-se para a câmara e, com bom humor, afirma: «Eu não sou velha. Sou vintage. De luxo».

Nesse momento é interrompida pelo ator Tiago Aldeia, que atira: «És é um grande canhão». A publicação já reúne milhares de likes (gostos).  «Quem me dera estar assim», lê-se nos comentários.

Nascida em 1966, Carla Andrino completa 60 anos esta sexta-feira, dia 7 de agosto.  

Veja aqui o vídeo viral de Carla Andrino: 

Relacionados

A dupla que ninguém esperava. Dois dos atores mais sensuais do País vão contracenar num filme internacional

Cuidados, horas, locais e curiosidades. Isto é tudo o que precisa saber sobre o eclipse solar

Toy perde 15 quilos em poucos meses. E o motivo é preocupante

Irmã de Rita Pereira tem milhares de seguidores. As imagens que explicam o fenómeno

Mais Vistos

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem
1

É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Hoje
2

Nuno Markl lamenta morte de conhecido ator em acidente de mota

qui, 6 ago
3

Exclusivo «A Madrasta»: Diana já tem um alvo. Esta é a pessoa que ela acredita ter cometido o crime

A Madrasta
Ontem
4

É agora ou nunca! Ainda vai a tempo de encomendar os seus óculos para o Eclipse

Ontem
5

Lembra-se de Pedro Sousa na pele do terrível Mateus Santa Cruz em «Quer o Destino»?

Queridos Papás
6 jun 2023
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Amor Seguro: Já estreou a nova novela da TVI. Um formato inovador com episódios curtos e emoções fortes

Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima tenta resistir, mas cede a um momento escaldante com Caio

Terra Forte
Ontem

A Madrasta - Pedro encurrala Ricardo: «Costumas assediar as tuas amigas?»

A Madrasta
Ontem

É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Hoje

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

Ontem

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem
FORA DO ECRÃ

Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos

Hoje

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

Ontem

Atriz de Morangos com Açúcar está noiva. E o anúncio deixou todos a suspeitar de uma gravidez

Ontem

São desde os anos 90 o casal com mais pinta do País. Quase 30 anos depois, as fotos do casamento ainda confirmam isso

Ontem

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem

Este vídeo de Helena Isabel levou muitos a questionar se a atriz tem mesmo 74 anos

Ontem
Mais Fora do Ecrã