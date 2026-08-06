Aos 60 anos, esta famosa atriz prova que a idade é só um número: «És um grande canhão»

Carla Andrino é a protagonista de um vídeo viral na rede social Instagram, que mostra o lado mais divertido da atriz. No vídeo, Carla Andrino dirige-se para a câmara e, com bom humor, afirma: «Eu não sou velha. Sou vintage. De luxo».

Nesse momento é interrompida pelo ator Tiago Aldeia, que atira: «És é um grande canhão». A publicação já reúne milhares de likes (gostos). «Quem me dera estar assim», lê-se nos comentários.

Nascida em 1966, Carla Andrino completa 60 anos esta sexta-feira, dia 7 de agosto.

Veja aqui o vídeo viral de Carla Andrino: