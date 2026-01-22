Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

  TVI Novelas
  Hoje às 16:43
Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas - TVI

Um amor inspirador.

A atriz Carla Andrino, mãe da também atriz Marta Andrino, voltou a emocionar os seguidores ao partilhar um momento profundamente íntimo e cheio de significado. Conhecida como uma das figuras mais acarinhadas da cultura portuguesa, Carla construiu ao longo de décadas uma carreira sólida, marcada pela sua versatilidade entre a comédia e o drama, aliando o palco e a televisão a uma outra vocação igualmente admirada: a de psicóloga clínica.

Há cerca de 40 anos ao lado do maestro e músico Mário Rui, Carla Andrino mantém uma relação discreta, mas profundamente cúmplice. Mário Rui, que trabalha maioritariamente nos bastidores de vários projetos musicais e televisivos em Portugal.

Para assinalar o aniversário do marido, a atriz publicou um vídeo tocante, onde o casal surge a dançar, a sorrir e a celebrar a vida, num registo simples, mas carregado de emoção. Acompanhando as imagens, Carla deixou uma dedicatória curta, mas poderosa, que rapidamente conquistou quem a segue:

«O meu AMOR faz anos e a comemoração do dia foi mágica. Desejo-te o melhor da VIDA»

A reação dos seguidores foi imediata e repleta de carinho. Entre mensagens de parabéns e elogios ao casal, multiplicaram-se os comentários emocionados: «Meus lindos!»; «Parabéns meu amigo, muitas alegrias e saúde»; «Parabéns 🎉🎂 Mário, muita saúde e alegrias pela vida fora»; «Tanto amor é tão lindo ❤️❤️»; «Tal pai, tal filha»; «Muitos parabéns e muitas felicidades para o marido».

A publicação acabou por se tornar uma verdadeira celebração do amor duradouro, provando que, mesmo longe dos holofotes constantes, as histórias mais bonitas são muitas vezes vividas com simplicidade, cumplicidade e tempo. Carla Andrino mostrou, mais uma vez, que o amor — quando é cuidado — continua a ser o maior palco de todos. 💛

