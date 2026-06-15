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Carla Andrino mostra que o amor continua mais forte do que nunca após 43 anos juntos: «Para a vida toda»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 22min
Carla Andrino mostra que o amor continua mais forte do que nunca após 43 anos juntos: «Para a vida toda» - TVI

Uma bonita e única história de amor.

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A atriz Carla Andrino e o companheiro Mário Rui Teixeira continuam a ser um dos casais mais admirados e acarinhados do panorama artístico nacional. Unidos há mais de quatro décadas, os dois protagonizam uma história de amor rara e duradoura, marcada pela cumplicidade, pelo respeito mútuo e por uma família construída ao longo dos anos.

A história começou numa noite muito especial para os lisboetas: a noite de Santo António. Foi precisamente nessa celebração popular que Carla Andrino e Mário Rui Teixeira se conheceram e, segundo a própria atriz, tudo aconteceu como um verdadeiro “amor à primeira vista”. O que começou com um encontro inesperado transformou-se numa relação sólida que atravessou gerações e continua a inspirar muitos admiradores.

Em junho de 2026, o casal assinalou publicamente um marco muito especial: 43 anos de relação. Para celebrar a data, Carla Andrino recorreu às redes sociais e partilhou uma fotografia acompanhada de uma declaração simples, mas profundamente emotiva, que rapidamente conquistou os seguidores.

“Há 43 anos, foi AMOR à primeira vista. Para a VIDA toda. Obrigada Santo António.”

A publicação não demorou a receber centenas de reações e mensagens de carinho. Entre os comentários, destacaram-se frases como: “Casal lindo”, “Continuação desse grande amor”, “Parabéns aos noivos de Santo António”, “Parabéns e continuação do vosso AMOR”, “Que lindo casal maravilhoso. E que façam muito mais, querida Carla e Mário, sejam sempre muito felizes” e ainda “Parabéns, que a vida vos sorria sempre. Sejam felizes. Viva Santo António”, entre muitas outras mensagens de felicitações.

Ao longo destes 43 anos de vida em comum, Carla Andrino e Mário Rui Teixeira construíram também uma família muito unida. O casal tem dois filhos, sendo a mais velha a atriz Marta Andrino, atualmente com 36 anos, e Martim, de 34 anos. A família cresceu ainda mais com a chegada dos netos, uma das maiores alegrias do casal.

Atualmente, Carla Andrino e Mário Rui Teixeira são avós de quatro netos rapazes: Henrique, Manuel, António e Vasco, uma nova geração que tem enchido a vida dos dois artistas de felicidade e momentos especiais.

Num meio frequentemente marcado por relações passageiras, a história de Carla Andrino e Mário Rui Teixeira continua a destacar-se como um exemplo de estabilidade e dedicação. Mais de quatro décadas depois daquele encontro na noite de Santo António, o amor que nasceu à primeira vista mantém-se vivo, provando que algumas histórias estão mesmo destinadas a durar uma vida inteira.

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