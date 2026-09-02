Carla Andrino faz declaração a pessoa especial e reação de famosa atriz brasileira não passa despercebida

Carla Andrino está a viver uma fase particularmente especial da sua carreira. A atriz integra o elenco da comédia “Quando Menos Se Espera”, espetáculo que junta em palco alguns dos nomes mais conhecidos da representação portuguesa e brasileira, entre eles Miguel Falabella e Marisa Orth, dupla que conquistou milhões de espectadores com a série de comédia “Sai de Baixo”, um fenómeno de popularidade que marcou o público português.

Enquanto decorrem os ensaios da peça, Carla Andrino decidiu partilhar nas redes sociais um momento que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. A atriz publicou uma fotografia dos bastidores e acompanhou-a com uma dedicatória a Miguel Falabella.

“Há imagens que valem por mil palavras. Em ensaios, mas, ‘Quando Menos se Espera’... estreamos. @miguelfalabellareal um amor para a VIDA ❤️”, escreveu.

A publicação gerou várias reações, incluindo a de Marisa Orth, que não escondeu o entusiasmo ao comentar: “Ficou lindo isso!!!❤️❤️”. Entre os seguidores, multiplicaram-se também as mensagens de carinho. “Que luxo ❤️ Dois atores maravilhosos 💕”, escreveu uma fã.

A nova produção marca o reencontro de Miguel Falabella e Marisa Orth nos palcos. Em “Quando Menos Se Espera”, o público acompanha a história de Adalberto, um empresário que tenta manter o controlo da sua vida numa altura em que tudo parece desmoronar-se à sua volta. Entre preparativos de casamento, segredos familiares e revelações inesperadas, a comédia promete momentos de grande humor e muitas reviravoltas.

O elenco reúne ainda Carla Andrino, Marta Andrino, Tiago Aldeia e Frederico Reuter. Curiosamente, mãe e filha voltam a contracenar neste projeto.

A peça estreia em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, entre 30 de setembro e 4 de outubro, seguindo depois para o Teatro Sá da Bandeira, no Porto, onde estará em cena entre 11 e 15 de novembro.