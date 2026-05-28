«Os meus netos têm vergonha»: Carla Andrino prova que é uma avó divertida em video hilariante

Carla Andrino é uma consagrada atriz portuguesa, amplamente reconhecida pelo seu talento na ficção televisiva e no teatro em Portugal. Ao longo da sua carreira, tem conquistado o público pela sua versatilidade em diferentes projetos, mantendo uma forte ligação ao meio artístico nacional.

A atriz é casada com o maestro e músico Mário Rui há mais de 38 anos, uma relação sólida e duradoura que tem acompanhado grande parte do seu percurso de vida. O casal tem dois filhos, Martim e a também atriz Marta Andrino, ambos figuras conhecidas do público português.

Para além dos filhos, Carla Andrino vive também uma fase muito especial enquanto avó. A atriz tem quatro netos, todos rapazes: Henrique, o mais velho e filho de Martim Andrino; Manuel, nascido em 2015 e filho de Marta Andrino e Frederico Amaral; António, nascido em 2018 e irmão de Manuel; e Vasco, o mais novo, também filho de Martim Andrino.

Recentemente, Carla Andrino voltou a mostrar a sua habitual boa disposição nas redes sociais ao partilhar um vídeo divertido onde surge a dançar. Num tom leve e bem-humorado, a atriz acabou por mencionar os netos, deixando uma pequena brincadeira que rapidamente conquistou os seguidores.

«Os meus netos têm vergonha da forma como danço. Não percebo», escreveu Carla Andrino, arrancando várias reações de carinho e diversão por parte dos fãs.

A publicação gerou uma onda de comentários positivos, com muitos seguidores a destacarem a alegria e espontaneidade da atriz. Entre as mensagens deixadas, lê-se: “Ui… já assim!?”, “🤣🤣🤣🤣👏👏😘🩷MARAVILHOSAAAAA!!!”, “Adoro!”, “Ai adorooooo 😂😂bjs Carla ❤️”, “Mas que loucura 😂😂😂” e ainda “Muito bem Carla os seus netos têm uma avó maravilhosa continue assim !! eu adorei”.

A boa disposição de Carla Andrino voltou assim a ser amplamente elogiada, com os fãs a destacarem a forma leve e divertida como a atriz vive a sua relação com a família, mostrando-se próxima, descontraída e cheia de energia.