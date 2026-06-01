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Carla Vasconcelos, a eterna Papoila de «Morangos com Açúcar», partilha revolta: «O que se passa convosco?»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:56
Carla Vasconcelos, a eterna Papoila de «Morangos com Açúcar», partilha revolta: «O que se passa convosco?» - TVI

Um desabafo direto e necessário.

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Carla Vasconcelos partilhou uma mensagem cheia de ironia nas redes sociais, após acordar e constatar que duas pessoas que passeavam um cão deixaram para trás as necessidades do animal.

A atriz começou por reconhecer o seu visual com humor: «Bom dia, pessoas todas. Sim, há um motivo para eu estar aqui a esta hora toda desgrenhada. Eu acordei, abri a janela e tenho dois seres a passear um cão».

A partir daí, descreveu o que viu, de forma detalhada e crítica, assinalando como quem passeava o cão fotografou as suas necessidades, mas não as recolheram.

Carla deu voz ao seu descontentamento: «Pessoas, o que é que se passa convosco a sério? Não tem mal fotografar, é o que é. Cada um, não tenho nada a dizer, mas levem convosco o recordação e levem convosco o que o vosso cão fez dentro de um saquinho de plástico, para pôr no lixo, para fazer de bibelô em casa, enfim, o que vocês mais apreciarem».

A atriz insistiu na ideia de que a recolha das fezes do animal deve ser feita longe dos outros, principalmente em jardins onde as crianças brincam e junto das janelas das pessoas. A mensagem ganhou ainda sarcasmo extra no final: «Ponham numa moldura, vai ficar tão bonito. Tenho certeza»

A publicação, carregada de crítica social, tornou-se um desabafo sobre o comportamento de quem passeia animais e não respeita o espaço comum. A ironia serviu de arma para questionar, sem gritos, a falta de responsabilidade de quem não recolhe o que o seu animal deixou para trás.

Recorde que Carla deu vida à mítica Papoila em «Morangos com Açúcar»:

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