Deu vida à icónica Papoila em «Morangos com Açúcar». Como está ela, 15 anos depois?

Carla Vasconcelos ficou conhecida do grande público como Papoila, uma das personagens mais marcantes da sétima temporada de «Morangos com Açúcar», exibida em 2009. A atriz entrou na 7.ª temporada e foi prolongada até à 8.ª, tornando-se uma figura presente na série juvenil da TVI.

Carla Vasconcelos começou a sua carreira há mais de duas décadas, mas foi nos «Morangos com Açúcar» que ganhou maior destaque. Desde então, integrou elencos de várias novelas da TVI, como «Doce Fugitiva» (2006), «Jardins Proibidos» (2015), «Santa Bárbara» (2015) e «Amar Demais» (2020).

A atriz de 55 anos embarcou há alguns anos numa jornada de perda de peso e as diferenças foram visíveis visíveis. A sua transformação física gerou atenção e curiosidade entre os fãs, que acompanham de perto a sua evolução.

Numa participação no programa «Goucha», Carla Vasconcelos falou abertamente sobre os preconceitos na televisão, já que tem uma imagem «fora dos padrões». A atriz revelou que a sua carreira tem sido marcada por essa luta, sobretudo num meio onde a imagem continua a ser valorizada acima de tudo.

Papoila permanece como uma das personagens mais marcantes de «Morangos com Açúcar», e Carla Vasconcelos continua a ser recordada por essa interpretação. A sua presença na ficção portuguesa e a sua voz crítica sobre os padrões da indústria tornam-na uma figura ainda hoje relevante no panorama televisivo nacional.