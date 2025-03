Ao fim de 16 anos, Carlos Areia e Rosa Bela anunciam novidade muito esperada

Rosa Bela, de 33 anos, e Carlos Areia, de 81 anos namoram há 16 anos e estão noivos desde 2019. Apesar do início da relação ter sido um pouco difícil, devido à aceitação, o amor do casal veio sempre a crescer. O casal, que tem 48 aos de diferença, está cada vez mais apaixonado e pensam em ter um filho em comum.

Noivos desde 2019, Carlos Areia e Rosa Bela vão finalmente dar o nó! O casal anunciou a tão aguardada data do casamento de uma forma muito especial e original.

Os atores partilharam um vídeo criativo para revelar que o grande dia será no próximo 26 de julho de 2024. A novidade deixou os fãs e amigos emocionados, que rapidamente encheram as redes sociais com mensagens de felicitações e carinho: «Parabéns 🥰 já têm dança do casamento hehehe 😘», «Parabéns », «MEU DEUS! Finalmente 🩷🥹 LINDOS!», «Caraças Rosita!! Vai acontecer! Que booooooommmmm! Que felicidade».

Veja o vídeo, aqui:

Presentemente, a atriz está a participar no «Dilema» e tanto Rosa como Carlos já fizeram questão de declarar o amor que sentem em pleno programa.

Veja o momento, aqui:

Recorde-se que Rosa Bela participou, recentemente, na novela «Queridos Papás».

Os atores são o verdadeiro exemplo que o amor não tem idade!