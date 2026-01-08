«Um período complicado»: Carlos Areia revela detalhes da sua recuperação e envia recado importante a todos

Com 48 anos de diferença, estas são as fotos mais apaixonadas de Rosa Bela e Carlos Areia

O ator Carlos Areia de 81 anos, está a recuperar em casa, mas a lesão que sofreu em dezembro continua a mantê-lo afastado do palco.Após ter enfrentado uma cirurgia e um longo internamento, consequência de uma queda no início do passado mês de dezembro.

Carlos Areia publicou um vídeo para agradecer aos seguidores todo o carinho recebido durante este período difícil: "Eu estou a fazer este vídeo para agradecer. Ficaria aqui o dia todo e não chegava, porque recebi tantas mensagens bonitas no Natal, no meu aniversário, mas, como foi do vosso conhecimento, foi um período um bocado complicado para mim e para a minha mulher", começou por explicar.

O ator ainda está em recuperação mas afirma estar a sentir-se bem e estável: "Já passou. Dizer-vos que estou num pleno processo natural, sinto-me extremamente bem, fui muito bem tratado no hospital, pelos colegas, amigos, fui apoiado, tudo acorreu lindamente. O que é que vos queria pedir? Para não levarem a mal por não ter respondido a ninguém. Foi muito difícil. Foram tantas, tantas e bonitas mensagens que recebi, que agradeço do coração", acrescentou.

Apesar da recuperação, o ator manter-se-á afastado do teatro, sendo substituído no elenco da peça 'Um Quinteto De Morte': "Não estou no teatro, mas fui muito bem substituído pelo ator João Maria Pinta, a quem mando um grande abraço", destacou.

