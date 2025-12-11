Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Rosa Bela, atriz de 34 anos e mulher de Carlos Areia, recorreu ao Instagram para deixar um desabafo sobre a atual situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para revelar que o seu marido teve de ser hospitalizado.

O que se passa com Carlos Areia, de 81 anos?

Segundo a atriz, «ele estava com o tornozelo partido, em dor extrema». Pelo que, sem ambulâncias disponivéis em tempo útil, tiveream de se «desenrascar sozinhos».

Críticas ao SNS

A atriz postou um story no seu instagram em tom de desabafo: "É impossível ficar indiferente ao que está a acontecer no nosso Serviço Nacional de Saúde [SNS]. Falamos muitas vezes da crise do SNS como quem comenta notícias ao longe. Até ao dia em que nos toca. E quando toca, percebemos o tamanho do abismo. Falta de cadeiras de rodas. Falta de macas. Falta de ambulâncias para socorrer quem precisa", começou por lamentar a atriz, de 34 anos.

Rosa Bela acrescentou: "Urgências sem meios, profissionais exaustos a tentar fazer milagres num sistema que não lhes dá condições para trabalhar. Como pode isto acontecer num país tão pequeno? Como é que se permite que a base da dignidade humana – o direito à saúde – esteja a desmoronar à nossa frente? E, ainda assim, ouvimos a Ministra da Saúde dizer publicamente que 'está tudo bem'. Como assim? Onde? Para quem?"

A atriz reforçou: "É profundamente triste. Triste ver profissionais que dão tudo, que querem cuidar, que querem salvar, mas que não têm os recursos mínimos. Triste ver pessoas a sofrerem e a levarem por tabela de falhas que não são delas. Triste perceber que não é falta de vontade: é falta de meios, de visão e de responsabilidade".

Antes de concluir, Rosa Bela destacou: "O SNS é feito de gente. De pessoas que cuidam e de pessoas que precisam de ser cuidadas. E quando tudo falha, percebemos o peso real da palavra 'caos'. Não é um exagero, é a realidade. E é urgente falar sobre isto. Urgente exigir respeito, condições e verdade. Porque ninguém devia passar pelo que está a acontecer. Porque a saúde não pode ser só discurso: tem de ser prioridade".

