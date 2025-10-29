«Passo a passo vou lá chegar…»: Carlos Areia comove fãs com lição de vida

  • TVI Novelas
  • Há 46 min
Ator inspira seguidores com testemunho impactante.

Carlos Areia, que completará 82 anos em dezembro de 2025, continua a provar que a idade é apenas um número. O ator português, conhecido pela sua longa carreira no teatro e na televisão, mantém-se ativo, bem-disposto e cheio de energia, mostrando que o entusiasmo pela vida e pelo trabalho continua intacto.

Recentemente, o artista partilhou nas redes sociais um momento simples, mas cheio de significado. Numa fotografia publicada no Instagram, surge a passear pela TVI, descontraído e sorridente, acompanhado pela legenda: «Passo a passo vou lá chegar… aos 82 💪».

A publicação rapidamente encheu-se de mensagens de carinho, orgulho e humor por parte de colegas e admiradores. Entre os comentários, destacam-se o tom cúmplice e afetuoso das reações:
«Pois claro! Temos uma peça pra fazer 😁», escreveu um colega; «Quando fizeres 82 já podemos ir todos à discoteca? Alguém tem de me levar 😂», brincou outro. Também houve elogios à vitalidade e estilo do ator: «Mas que lindo e moderno ❤️», «Tão lindo e super cool o meu daddy 🩷», «Que orgulho my friend!!! ❤️», e ainda «Sem a menor dúvida 🔥🔥».

A boa disposição e a energia de Carlos Areia não são novidade. O ator tem mantido uma carreira ativa e uma vida pessoal igualmente feliz. Em julho de 2025, com 81 anos, casou-se com a atriz Rosa Bela, de 33 anos, numa cerimónia intimista realizada em Alenquer. O casal, que já partilhava uma relação sólida há vários anos, tem sido um exemplo de cumplicidade e carinho, frequentemente demonstrado nas redes sociais e em eventos públicos.

Com humor, vitalidade e amor, Carlos Areia mostra que continua a viver intensamente, dividindo o seu tempo entre o palco, os ecrãs e a vida pessoal. A caminho dos 82, o ator português prova que a paixão pela arte — e pela vida — não conhece limites de idade.

