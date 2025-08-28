A partilha emocionante da enteada de Rosa Bela: "Tu és o meu lugar de sonho"

  • Joana Sequeira
  • Há 1h e 59min
A partilha emocionante da enteada de Rosa Bela: "Tu és o meu lugar de sonho" - TVI

Ana Areia, filha de Carlos Areia, emocionou ao dedicar uma mensagem ao pai pelo filme “O Lugar dos Sonhos”, de Diogo Morgado. Veja a declaração comovente.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A filha de Carlos Areia, Ana Areia, emocionou os seguidores ao partilhar, no Instagram, uma mensagem de grande carinho e admiração dedicada ao pai. A publicação surge a propósito do novo filme “O Lugar dos Sonhos”, realizado por Diogo Morgado, no qual o ator é protagonista.

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Na legenda que acompanha a fotografia de um cartaz promocional do filme, Ana Areia escreveu palavras comoventes:

"Tão orgulhosa do meu pai! 💖 Este cartaz incrível tem um espaço vazio no meio para as pessoas tirarem fotos – e no meu sonho, esse espaço é meu. No dia 25, eu ‘estive lá’, aplaudindo-te, vendo colegas, amigos e família a celebrarem a tua interpretação… mesmo estando a milhares de quilómetros, aqui em Inglaterra.”

A jovem recordou ainda a paixão com que o pai recebeu o projeto: “Ainda me lembro quando ele leu o guião pela primeira vez, apaixonou-se pelas palavras e fez-me apaixonar também. 🎬 Pai, amo-te – no meu sonho estou de pé a aplaudir-te numa ovação em pé. 👏❤️ E tu és o meu ‘lugar de sonho’.”

Esta terça-feira, dia 26 de agosto, Diogo Morgado, 44 anos, e Áurea, 37 anos, marcaram presença no programa “Dois às 10”, onde estiveram à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o novo filme “O Lugar dos Sonhos”, realizado pelo ator.

Veja, em baixo, a entrevista exclusiva aos convidados, no Instagram da TVI.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

 

A publicação rapidamente gerou reações de apoio e ternura, sublinhando o orgulho de família e amigos pelo percurso de Carlos Areia, um dos atores mais acarinhados do público português.

Em cima, veja as galerias de fotografias de Carlos Areia e Rosa Bela que preparámos para si, e espreite os registos do casamento dos atores.

Relacionados

Tiago Teotónio Pereira realiza desejo de sempre com a filha

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Diogo Amaral partilha vídeo: "Se calhar vou apagar daqui a bocadinho"

Mais Vistos

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Hoje
1

«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho

A Fazenda
seg, 21 jul
2

Aurea tem novo namorado e descobrimos quem é

ter, 26 ago
3

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

ter, 26 ago
4

Vem aí «A Fazenda»: Alba revela pedido de dinheiro de Gaspar e mantém ligação secreta com Lukenia

A Fazenda
Hoje
5

«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial

Festa é Festa
ter, 26 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Festa é Festa
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

«As saudades apertam todos os dias»: Sara Prata assinala dia com partilha comovente

Hoje

A partilha emocionante da enteada de Rosa Bela: "Tu és o meu lugar de sonho"

Hoje

Tiago Teotónio Pereira realiza desejo de sempre com a filha

Hoje

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Hoje

Diogo Amaral partilha vídeo: "Se calhar vou apagar daqui a bocadinho"

A Fazenda
Hoje

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Festa é Festa
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN