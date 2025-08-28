A partilha emocionante da enteada de Rosa Bela: "Tu és o meu lugar de sonho"

Viva aos noivos: Rosa Bela e Carlos Areia casam-se em cerimónia especial, rodeados de caras bem conhecidas

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

A filha de Carlos Areia, Ana Areia, emocionou os seguidores ao partilhar, no Instagram, uma mensagem de grande carinho e admiração dedicada ao pai. A publicação surge a propósito do novo filme “O Lugar dos Sonhos”, realizado por Diogo Morgado, no qual o ator é protagonista.

Na legenda que acompanha a fotografia de um cartaz promocional do filme, Ana Areia escreveu palavras comoventes:

"Tão orgulhosa do meu pai! 💖 Este cartaz incrível tem um espaço vazio no meio para as pessoas tirarem fotos – e no meu sonho, esse espaço é meu. No dia 25, eu ‘estive lá’, aplaudindo-te, vendo colegas, amigos e família a celebrarem a tua interpretação… mesmo estando a milhares de quilómetros, aqui em Inglaterra.”

A jovem recordou ainda a paixão com que o pai recebeu o projeto: “Ainda me lembro quando ele leu o guião pela primeira vez, apaixonou-se pelas palavras e fez-me apaixonar também. 🎬 Pai, amo-te – no meu sonho estou de pé a aplaudir-te numa ovação em pé. 👏❤️ E tu és o meu ‘lugar de sonho’.”

Esta terça-feira, dia 26 de agosto, Diogo Morgado, 44 anos, e Áurea, 37 anos, marcaram presença no programa “Dois às 10”, onde estiveram à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o novo filme “O Lugar dos Sonhos”, realizado pelo ator.

A publicação rapidamente gerou reações de apoio e ternura, sublinhando o orgulho de família e amigos pelo percurso de Carlos Areia, um dos atores mais acarinhados do público português.