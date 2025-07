Carlos Areia e o momento que comoveu todos: saiba quem o levou ao altar

Carlos Areia foi conduzido ao altar pelas duas filhas, Dulce Areia e Ana Areia , num dos momentos mais emocionantes da cerimónia.

Carlos Areia, de 81 anos, e Rosa Bela, de 33, oficializaram a sua relação no passado domingo, 27 de julho de 2025, numa cerimónia romântica que teve lugar na Herdade da Emberiza, em Alenquer, a cerca de 20 minutos de Lisboa. Depois de 16 anos de namoro e noivos desde 2019, o casal escolheu um cenário bucólico, rodeado por natureza, para celebrar o amor.

A cerimónia contou com a presença de familiares, amigos e diversas figuras conhecidas do público português, como Nélson Lisboa, Diana Lucas, Xana Carvalho, Rúben Pacheco Correia, David Mesquita, Zulmira Garrido e Sara Norte. A cantora Aurea foi a convidada especial da noite e emocionou os presentes ao cantar na festa.

De recordar que Ana Cristina Areia casou-se no ano passado, também num ambiente familiar e íntimo. Por sua vez, Cristina Areia, filha do ator e também atriz, tem estado afastada da ficção nacional desde que emigrou para o Reino Unido, onde vive com o marido, Duncan Whitehead.