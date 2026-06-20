Carlos Areia revela dor que nunca o abandonou: «Não sei por que não consigo»

Carlos Areia é um ator renomado da televisão e do teatro português, com uma carreira sólida e amplamente reconhecida pelo público ao longo de várias décadas. Para além do seu percurso profissional, é também conhecido pelo lado pessoal, sendo casado com a atriz Rosa Bela, formando um casal muito acarinhado e seguido pelos fãs, tanto pelo talento de ambos como pela forma próxima e genuína com que se relacionam com o público.

Numa entrevista concedida ao Observador, Carlos Areia abriu o coração para falar sobre algumas das memórias mais marcantes da sua vida, a figura da mãe que nunca chegou verdadeiramente a conhecer, as dificuldades da infância, as preocupações com o futuro das novas gerações e os projetos profissionais que atualmente o ocupam.

Quando questionado sobre a pessoa que mais admira, o ator não hesita em apontar a figura materna, apesar de nunca ter tido a oportunidade de a conhecer verdadeiramente.

"Gostava muito de a ter conhecido", confessa. A admiração que sente nasce das histórias que lhe foram contadas ao longo da vida e da consciência das dificuldades que uma mulher da sua geração enfrentava. Para Carlos Areia, a mãe deixou-lhe o maior presente possível: a própria vida. "Deu-me o mundo", resume, emocionado.

Embora não tenha memórias diretas, conseguiu construir uma imagem da mãe através de algumas fotografias que viu ao longo dos anos. Contudo, as recordações da infância incluem também momentos mais difíceis. O ator recorda que teve contacto com realidades muito duras para uma criança da sua idade, experiências que hoje descreve como perturbadoras e marcantes. Chegou mesmo a afirmar que conheceu os ossos da mãe, numa época em que os procedimentos relacionados com os corpos eram bastante diferentes dos atuais.

Sem atribuir qualquer culpa à avó, que considera ter agido sem intenção de o magoar, reconhece que passou por situações que classificou como macabras. Ainda assim, acredita ter conseguido ultrapassar essas memórias e preservar sobretudo a admiração pela mulher que nunca chegou a conhecer, mas cuja história o acompanhou sempre.

A conversa levou-o também a refletir sobre o seu percurso de vida. Questionado sobre memórias que só mais tarde aprendeu a valorizar, Carlos Areia respondeu de forma abrangente, falando da vida no seu todo. Reconhece que a infância e juventude não foram fáceis e admite sentir que merecia condições diferentes das que encontrou. Apesar disso, tinha consciência de que existia uma realidade para além daquela que conhecia e que apenas viria a descobrir muito mais tarde.

Segundo o ator, demorou vários anos até perceber que a vida podia ser vivida de outra forma. Recorda esse período como particularmente difícil e afirma que não desejaria a ninguém as circunstâncias em que cresceu.

Já numa fase mais pessoal da entrevista, Carlos Areia falou sobre aquilo que atualmente mais o preocupa. O futuro das novas gerações surge no topo das suas inquietações. Os netos, assim como todas as crianças e jovens de hoje, representam a sua maior preocupação perante os desafios que o mundo enfrenta.

Os conflitos internacionais, as guerras e a instabilidade global são temas que o deixam apreensivo. O ator admite sentir receio relativamente ao futuro que aguarda os mais novos e questiona que tipo de sociedade lhes será deixada. "Este mundo assusta-me", confessou, sublinhando que o seu medo não é por si, mas sim pelas gerações que virão depois.

Apesar da seriedade dos temas abordados, a entrevista terminou num tom mais leve, com um convite ao público para assistir à peça "Quinteto de Morte". Depois da passagem pela Figueira da Foz, o espetáculo segue para o Teatro Sá da Bandeira, no Porto, onde estará em cena a partir de 18 de junho e até 12 de julho.

Carlos Areia destacou o elenco da produção, que reúne nomes bem conhecidos do público português, entre os quais José Raposo, Florbela Queiroz, Miguel Raposo e Ricardo Raposo. No Porto, o espetáculo contará ainda com a participação de Óscar Branco, que se junta ao projeto nesta nova fase.

A entrevista terminou com uma mensagem de agradecimento e votos de sucesso, encerrando uma conversa marcada por memórias profundas, reflexões sobre a vida e preocupações com o futuro.