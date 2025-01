Com 81 e 33 anos, Carlos Areia e Rosa Bela vão ter o primeiro filho em comum?

Logo no primeiro dia de janeiro, surgiram comentários numa publicação de Rosa Bela, que ela poderia estar grávida. Algo que não foi confirmado nem desmentido.

Mas, neste domingo (5 de janeiro), a atriz resolveu responder a algumas questões dos seguidores. Uma das perguntas remetia para este tema de ter filhos com Carlos Areia, de 81 anos: «Não te importas de ter um filho com o Areia, tendo ele muito mais idade do que tu?».

Sem demoras, Rosa Bela respondeu e deixou tudo em pratos limpos:

Recorde-se que Rosa Bela e Carlos Areia, que namoram há 16 anos e estão noivos desde 2019, têm demonstrado o desejo de ter filhos em comum.