«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Entre alívio e gratidão.

“Depois de dias longos, a vida surpreendeu-nos: passámos o Natal juntos” foi a frase que melhor resumiu um momento muito especial vivido pelo ator Carlos Areia, que, apesar de ter sido operado recentemente, conseguiu passar o Natal em casa, junto da família, para alegria de todos. A notícia foi partilhada pela atriz Rosa Bela nas redes sociais. Recorde-se que o ator partiu o tornozelo na sequência de uma queda.

A noite de Natal na casa de Rosa Bela e Carlos Areia foi vivida de forma particularmente emotiva. Mesmo depois de ter sido operado na passada terça-feira, o ator conseguiu estar em casa no dia 24 de dezembro, rodeado pelos seus, o que tornou a data ainda mais especial.

Foi Rosa Bela quem deu conta desta verdadeira “surpresa”, através de uma publicação nas redes sociais, onde partilhou fotografias de Carlos Areia acompanhadas por um texto profundamente sentido. “O segundo ato começa com esta surpresa! O regresso a casa tem um som diferente quando é feito de passos que tanto esperei. Hoje a casa voltou a respirar. Voltámos nós”, começou por escrever a atriz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosa Bela (@_rosa_bela)

Num testemunho carregado de emoção, Rosa Bela acrescentou: “Depois de dias longos, de silêncio pesado, de medos engolidos e esperança dita baixinho, a vida surpreendeu-nos: passámos o Natal juntos. Não no dia marcado no calendário, mas no dia em que o amor decidiu que já era tempo de nos devolver o que é essencial estar lado a lado. Este foi o meu maior presente de aniversário. E também o meu maior presente de Natal. Não veio embrulhado, não tinha laço, não brilhou por fora”.

A atriz continuou a descrever o significado deste reencontro: “Veio em forma de abraço, de cheiro a casa, de olhar tranquilo, de saber que voltámos a dormir sob o mesmo teto. Veio em forma de «estamos aqui», inteiros, juntos, outra vez. E tenho a certeza que os melhores presentes não se compram. Acontecem. E quando acontecem, mudam tudo. Hoje celebro assim: com o coração cheio, com gratidão até doer, com a certeza de que, depois da tempestade, voltar para casa com quem amamos é o verdadeiro milagre. Bem-vindo a casa, meu amor. Este é o nosso Natal. E é o mais bonito de todos”.

Com estas palavras, Rosa Bela confirmou que Carlos Areia conseguiu passar a quadra natalícia em família, e não no hospital, algo que tornou este Natal ainda mais especial. Na mesma publicação, a atriz deixou ainda uma mensagem dirigida aos seguidores: “Feliz Natal para todos, aproveitem a vida e as pessoa que amam!”.

A partilha gerou várias reações de carinho. Heitor Lourenço, amigo do casal, escreveu: “Que maravilha. Abraços e beijinhos para vocês. Gosto muito de vós”. Já a atriz Sofia Alves deixou votos de boas festas e recuperação: “Boas festas para vocês meus amores. Rápidas melhoras!”.

Recorde-se que Carlos Areia sofreu uma queda no início deste mês, da qual resultou uma fratura no tornozelo. Após algumas semanas de espera, o ator foi finalmente submetido a uma cirurgia, que correu bem, permitindo-lhe regressar a casa a tempo de viver este Natal tão especial junto de quem mais ama.

