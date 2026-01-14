«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

O ator Carlos Areia, de 82 anos, continua em processo de recuperação depois de, no início de dezembro, ter sofrido uma queda que lhe provocou uma fratura no tornozelo, culminando numa operação cirúrgica. A notícia sobre o estado de saúde do ator suscitou grande preocupação entre os seguidores e fãs, que quiseram saber como decorre a recuperação.

Foi através de uma caixa de perguntas e respostas disponibilizada na página oficial de Instagram da atriz Rosa Bela, esposa de Carlos Areia, que os fãs tiveram acesso a informações sobre a evolução da recuperação do ator. Uma internauta questionou diretamente: “Como estás tu e o Carlos?”, recebendo uma resposta detalhada da atriz.

Rosa Bela explicou que o marido está a recuperar melhor do que o previsto. Na sua publicação, a atriz referiu: “O Carlos está a recuperar muito bem. Já está sem pontos e sem adesivos, ainda não pode apoiar o pé no chão, mas vai agora iniciar fisioterapia de mobilidade para começar a mexer o pé e o tornozelo. É um processo, feito de várias fases, mas está tudo dentro do previsto e, em alguns aspetos, até melhor do que o esperado. Era suposto ele ainda não mexer o pé e já consegue mexer sozinho devagarinho. Agora, é sempre a melhorar.”

A atriz revelou também o lado mais emocional e desafiante desta fase, destacando o esforço necessário para cuidar de Carlos: “Emocionalmente, não vou mentir, é cansativo. Para ele, por estar limitado. Para mim, porque cuidar exige presença, paciência e força. Há dias bons e dias menos bons.”

Rosa Bela aproveitou ainda para agradecer o carinho e compreensão dos seguidores, explicando porque tem estado menos presente nas redes sociais: “Quero também agradecer profundamente todas as mensagens, o carinho e a compreensão por não estar tão presente por aqui. A verdade é esta: neste momento, não tenho o espírito nem a capacidade de estar mais presente e fingir que está tudo bem, que a vida segue com muitos afazeres e energia. Estamos numa pausa, num cuidado, no nosso canto. Prometo que, assim que estivermos melhores, trago novidades e estarei presente como antes ou até mais. Para já, seguimos devagar, com amor, um dia de cada vez. Obrigada, por estarem desse lado.”

Com estas palavras, Rosa Bela transmitiu a realidade do dia a dia de recuperação de Carlos Areia, equilibrando informação sobre a evolução clínica com a dimensão emocional que envolve cuidar de alguém em processo de recuperação. A atriz sublinha a importância da paciência, do amor e da presença, revelando uma fase de pausa e cuidado, marcada pelo compromisso com o bem-estar do marido e com a própria família.