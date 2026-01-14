«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

  • TVI Novelas
  • Ontem às 15:58
«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver - TVI

Um momento que só o amor salva.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O ator Carlos Areia, de 82 anos, continua em processo de recuperação depois de, no início de dezembro, ter sofrido uma queda que lhe provocou uma fratura no tornozelo, culminando numa operação cirúrgica. A notícia sobre o estado de saúde do ator suscitou grande preocupação entre os seguidores e fãs, que quiseram saber como decorre a recuperação.

Foi através de uma caixa de perguntas e respostas disponibilizada na página oficial de Instagram da atriz Rosa Bela, esposa de Carlos Areia, que os fãs tiveram acesso a informações sobre a evolução da recuperação do ator. Uma internauta questionou diretamente: Como estás tu e o Carlos?”, recebendo uma resposta detalhada da atriz.

Rosa Bela explicou que o marido está a recuperar melhor do que o previsto. Na sua publicação, a atriz referiu: “O Carlos está a recuperar muito bem. Já está sem pontos e sem adesivos, ainda não pode apoiar o pé no chão, mas vai agora iniciar fisioterapia de mobilidade para começar a mexer o pé e o tornozelo. É um processo, feito de várias fases, mas está tudo dentro do previsto e, em alguns aspetos, até melhor do que o esperado. Era suposto ele ainda não mexer o pé e já consegue mexer sozinho devagarinho. Agora, é sempre a melhorar.”

A atriz revelou também o lado mais emocional e desafiante desta fase, destacando o esforço necessário para cuidar de Carlos: “Emocionalmente, não vou mentir, é cansativo. Para ele, por estar limitado. Para mim, porque cuidar exige presença, paciência e força. Há dias bons e dias menos bons.”

Rosa Bela aproveitou ainda para agradecer o carinho e compreensão dos seguidores, explicando porque tem estado menos presente nas redes sociais: “Quero também agradecer profundamente todas as mensagens, o carinho e a compreensão por não estar tão presente por aqui. A verdade é esta: neste momento, não tenho o espírito nem a capacidade de estar mais presente e fingir que está tudo bem, que a vida segue com muitos afazeres e energia. Estamos numa pausa, num cuidado, no nosso canto. Prometo que, assim que estivermos melhores, trago novidades e estarei presente como antes ou até mais. Para já, seguimos devagar, com amor, um dia de cada vez. Obrigada, por estarem desse lado.”

Com estas palavras, Rosa Bela transmitiu a realidade do dia a dia de recuperação de Carlos Areia, equilibrando informação sobre a evolução clínica com a dimensão emocional que envolve cuidar de alguém em processo de recuperação. A atriz sublinha a importância da paciência, do amor e da presença, revelando uma fase de pausa e cuidado, marcada pelo compromisso com o bem-estar do marido e com a própria família.

 

Relacionados

'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

«As mudanças vêm sempre»: Quando menos se esperava, Marta Andrino surpreende fãs

Mais Vistos

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem
1

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

Ontem
2

«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada

Ontem
3

Jessica Athayde mudou de penteado. Já viu o resultado final?

5 mar 2025
4

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem
5

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra chateia-se com Caio e o acordo fica por um fio

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital

Amor à Prova
Ontem

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem

'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

Queridos Papás
Ontem

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Ontem

«As mudanças vêm sempre»: Quando menos se esperava, Marta Andrino surpreende fãs

Festa é Festa
Ontem

«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada

Ontem

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã