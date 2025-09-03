Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»

Carlos Areia, aos 81 anos, é protagonista no filme «Lugar dos Sonhos», de Diogo Morgado.

O ator descreve a experiência da self tape, preparação e filmagens com emoção e humor.

A ante-estreia no Cinema São Jorge foi memorável, reforçando a sua importância no cinema português

Aos 81 anos, Carlos Areia marcou presença no cinema português ao participar no filme de Diogo Morgado, «Lugar dos Sonhos». Casado com a também atriz Rosa Bela, o ator partilhou no Instagram a sua experiência, descrevendo de forma emotiva a jornada até se tornar protagonista da história.

O início da aventura e o desafio da self tape



Carlos Areia começou por partilhar a dificuldade inicial de enviar a self tape para o casting, explicando: «Quando fiz e enviei a self tape para a Cinemate, o título provisório do filme ainda era: A LOJA DOS SONHOS. E eu, já com alguma idade, como já não sonhava, fechei a loja. É que, parecendo que não, 81 anos de idade já pesam, e eu que ando nesta profissão quase há 45 anos… arrisquei provisoriamente, e algo contrariado lá fiz e enviei a dita self tape.»

O ator confidenciou ainda a influência de Rosa Bela nesse processo: «Aqui entrou aquela que um ano mais tarde viria a ser a minha mulher. Disse-me ela, Carlos, acalma-te e pensa, as selfs é um processo que se usa atualmente na escolha de elencos. Vá, faz lá isso que eu ajudo-te, e mais, vais ficar com o papel, acredita! Pensando nessa hipótese, fiz a self tape, enviei, e passados quinze dias, tal como ela disse, fiquei com o papel.»

O papel de protagonista e a preparação para as filmagens



Carlos Areia descreveu a surpresa ao perceber que seria o protagonista: «Aquele avô, o Júlio, podia muito bem ser eu, pela idade e talvez por já ter vivido ou sonhado com o que me mostrava aquela história. Mas protagonista? De protagonista não sei nada, nem o que isso é, só sei que é de uma grande responsabilidade. Mas, pronto, o protagonista aceitou o papel e o desafio estava lançado!»

Seguiram-se as etapas de preparação: leitura do guião, provas de guarda-roupa, ajustes de personagens e ensaios . O ator lembrou a sua primeira experiência em Cabeço de Vide, local da ação: «O primeiro dia foi assustador, não só pelo calor, mas também pelos pequenos problemas nas filmagens que não nos davam confiança. À noite, já na estalagem, tivemos o primeiro contacto mais descontraído com o elenco, partilhando experiências e conversas.»

A experiência de filmar e o impacto no ator

Carlos Areia refletiu sobre a sua adaptação ao papel do avô Júlio: «A meio do projeto apercebi-me de que até me tinha adaptado bem ao papel, ao ponto de começar a acreditar que ia bem. Entrei neste filme de corpo e alma, dei o corpo às balas, e senti nele o peso dos oitenta anos, mas nunca disse não. Quanto à alma, deixei que ela voasse entre cenas, palavras e emoções.»

O ator agradeceu o apoio de todo o elenco e equipa técnica: «Não o fiz sozinho, ninguém faz nada só. Tive o grande apoio de todo o elenco e técnicos, e a sabedoria do Diretor e amigo Diogo Morgado. Ao Diogo, ao Pedro, aos responsáveis de guarda-roupa, maquilhagem e todos os que me apoiaram, o meu agradecimento.»

A ante-estreia e o reconhecimento

Carlos Areia descreveu a ante-estreia no Cinema São Jorge como um momento inesquecível: «Senti-me importante, velho bonito, acarinhado por todos, aceite até por colegas que nunca me tinham aceite. Foi uma noite memorável, com elogios, abraços e beijos. Se mereço isto? É questionável, mas o Cinema português merece sem dúvida! Vivam os Actores, viva o Cinema português!»

O amor de Rosa Bela, de 33 anos, e Carlos Areia, 81, é daqueles que desafia o tempo e todas as probabilidades. E foi precisamente isso que a atriz quis transmitir na mais recente partilha que fez nas redes sociais, publicando novas imagens do seu casamento com o ator, celebrado a 27 de julho de 2025, na Herdade da Emberiza, em Alenquer.

Na legenda, Rosa Bela escreveu um texto comovente, que rapidamente conquistou centenas de reações. «O nosso amor venceu! Venceu o tempo, venceu as críticas, venceu as dúvidas até as nossas. Há 16 anos, parecia impensável. Vivíamos um dia de cada vez, sem saber até onde poderíamos ir, mas com uma certeza: para nós, o amor sempre foi o principal e o essencial», começa por escrever.

O casal, que namora desde 2009 e ficou noivo em 2019, enfrentou, ao longo dos anos, algumas críticas: «Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam, portas que se fechavam. E, ainda assim, ficámos. Escolhemo-nos. O tempo curou tudo. Hoje, onde antes havia silêncio e julgamento, há aplausos e celebração. E somos gratos por isso», acrescentou Rosa Bela.

A cerimónia, realizada num espaço rodeado por natureza e animais, contou com familiares, amigos e várias caras conhecidas da televisão portuguesa. Entre os presentes estiveram Nélson Lisboa, Diana Lucas, Xana Carvalho, Rúben Pacheco Correia, David Mesquita, Zulmira Garrido e Sara Norte. A cantora Aurea foi a responsável por dar voz a alguns dos momentos musicais, tornando o dia ainda mais memorável.

Nas redes sociais, as mensagens de carinho multiplicaram-se. Entre os comentários, destacam-se o de Ana Guiomar: «Lindos 😍» e o de Sara Barradas, que escreveu: «É só isso que importa! ❤️❤️❤️❤️». Também Sílvia Rizzo deixou o seu aplauso público a esta história de amor que inspirou tantos.

O casamento de Rosa Bela e Carlos Areia é um testemunho vivo de que as barreiras e preconceitos podem ser superados quando existe um sentimento verdadeiro. «Que nunca deixem de viver o amor verdadeiro, que não tenham medo de viver a vida como ela merece ser vivida. Arrisquem, sintam, sejam intensos. E, quando a vida chegar ao fim, que possam ter a certeza de que foram felizes. Porque, no fim, é só isso que importa ♥️», concluiu a atriz na sua publicação.

Mais do que um evento, o dia 27 de julho foi a consagração de uma história construída com paciência, coragem e entrega. Hoje, a união de Rosa Bela e Carlos Areia serve de exemplo para todos os que acreditam que o amor, quando é autêntico, é capaz de vencer qualquer obstáculo.