Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Carlos Areia deu entrada no hospital no início de dezembro, após ter sofrido uma queda que resultou numa fratura num tornozelo. O ator atravessou, assim, um período delicado, marcado pela incerteza e pela necessidade de intervenção cirúrgica.

Perante este momento difícil, Rosa Bela recorreu às redes sociais para atualizar o estado de saúde do marido e agradecer o carinho recebido. A atriz partilhou uma mensagem emotiva no Instagram, começando por sublinhar o respeito e o apoio demonstrado pelos fãs: «Por respeito e por todo o vosso carinho com o Carlos! Queria partilhar com vocês.»

Na publicação, Rosa Bela revelou que a cirurgia correu da melhor forma, trazendo finalmente alívio depois de semanas de angústia: «Hoje o medo deu lugar ao alívio. A espera longa, os dias suspensos, as noites inquietas. Tudo encontrou finalmente resposta. A cirurgia ao tornozelo do Carlos correu bem. Foi um sucesso.»

A atriz descreveu ainda o caminho difícil até este momento, feito de dor, resistência e incerteza, mas que agora ganha um novo significado: «Depois de semanas duras, de incerteza, de dor e de resistência silenciosa, chega este momento que nos devolve o fôlego. Não apaga o caminho que foi preciso fazer, mas dá sentido a cada passo aguentado até aqui.»

Rosa Bela terminou a mensagem com uma nota de esperança e força para o futuro: «Que comece o 2.º Acto!»

A publicação foi recebida com inúmeras mensagens de apoio e carinho, demonstrando o quanto Carlos Areia continua a ser uma figura muito acarinhada pelo público.