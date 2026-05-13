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Rosa Bela e Carlos Areia fazem anúncio tocante: «Há amores que nunca se substituem»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 22min
Rosa Bela e Carlos Areia fazem anúncio tocante: «Há amores que nunca se substituem» - TVI

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Após viverem um período de grande tristeza provocado pela morte de Óscar, o cão que fez parte das suas vidas durante vários anos, os atores Carlos Areia e Rosa Bela decidiram dar novamente espaço ao amor por um animal de estimação. O casal revelou nas redes sociais a chegada de um novo companheiro de quatro patas, Amendoim, adotado através de uma associação de apoio a animais abandonados.

Na mensagem partilhada com os seguidores, os atores deixaram claro que a memória de Óscar permanece profundamente presente no quotidiano da família. «Há amores que nunca se substituem», escreveram na página Dom Oskar, recordando a importância e o carinho que o antigo patudo teve nas suas vidas.

Apesar da saudade continuar bem viva, Carlos Areia e Rosa Bela acreditam que a chegada de Amendoim aconteceu no momento certo. O casal descreveu o novo animal como um “bebé” pequeno, delicado e muito carente de afeto, confessando sentir que, de certa forma, Óscar lhes enviou este novo amigo numa fase em que a casa se tornou demasiado silenciosa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Os atores fizeram ainda questão de sublinhar que Amendoim não pretende ocupar o lugar de Óscar, mas sim trazer uma nova energia ao lar e manter vivos os ensinamentos deixados pelo antigo companheiro: amar de forma incondicional, valorizar os pequenos momentos e reencontrar alegria nas rotinas do dia a dia.

Entre a emoção da perda e a felicidade deste novo começo, Carlos Areia e Rosa Bela mostraram-se profundamente tocados com esta nova etapa, agora marcada pela chegada de um pequeno patudo com um enorme espaço para dar e receber amor.

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