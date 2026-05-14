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Carlos Félix, o doutor João de “Amor à Prova”, esconde outro talento e nem vai acreditar

  • TVI Novelas
  • Há 55 min
Carlos Félix, o doutor João de “Amor à Prova”, esconde outro talento e nem vai acreditar - TVI

Do pequeno ecrã para o universo da música, Carlos Félix acaba de dar um novo passo na sua carreira artística e já está a conquistar atenções.

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Conhecido do público pelo papel de João na novela "Amor à Prova", bem como pela papel principal na série "Tony", Carlos Félix volta a surpreender os fãs ao mostrar que o talento vai muito além da representação. O ator revelou que se lançou oficialmente no mundo da música, partilhando com entusiasmo a novidade nas redes sociais e anunciando o lançamento do seu mais recente tema.

«Lancei uma musiquinha. Já anda solta em todas as plataformas digitais e até veio com teledisco feito pelas @manaamana__», escreveu, num registo descontraído e bem-humorado que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. A publicação foi recebida com várias reações positivas, com muitos fãs a elogiar esta nova faceta artística e a destacar a versatilidade de Carlos Félix.

Sempre com o seu toque irreverente, o ator ainda deixou uma mensagem divertida para quem ainda não ouviu a canção: «Quem ainda não ouviu vai ter de justificar por escrito e com assinatura reconhecida, não a mim, mas ao São Cipriano». Entre a televisão e agora a música, Carlos Félix mostra-se determinado em explorar diferentes formas de expressão artística, consolidando-se como um nome cada vez mais multifacetado no panorama nacional.

Veja o vídeo.

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