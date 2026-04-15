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Amor à Prova

Amor à Prova: Quem é João, o médico com quem Afonso tanto implica?

  • TVI Novelas
  • Há 54 min
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Em «Amor à Prova», João (Carlos Félix) é o médico residente em Neurologia, neurótico e ansioso, vive em permanente estado de catástrofe imaginada. Um chão molhado ou uma prateleira mal aparafusada são, aos seus olhos, ameaças radioativas!

As dificuldades financeiras de um jovem médico levam-no à casa partilhada de Melanie (Beatriz Costa) e Bruno (João Arrais) e a uma convivência que terá tanto de desafiante, como de cómica. Com uma insónia constante, sequela do pós-COVID, começa a acompanhar Afonso (Guilherme Filipe) no tratamento do quadro de demência, que não lhe perdoa nenhum dos seus habituais atrasos.

Quando o seu caminho se cruza com o de Vera, não imagina que estará a abrir as portas de revelações que atingirão tudo e todos de forma irreversível.

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