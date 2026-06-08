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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera revela a João que Afonso é o seu pai

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 31min
Vem aí em «Amor à Prova»: Vera revela a João que Afonso é o seu pai - TVI

Ela confessa toda a verdade.

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Em «Amor à Prova», Melanie (Beatriz Costa) comenta com João (Carlos Félix) como Sara (Joana de Verona) está chateada com ela. Bruno acha que aquilo lhe passa e continua convicto de que o bebé é de Cris. Vera (Helena Caldeira) chega e diz a Melanie que precisam de falar. Elas acham surreal que tenham passado pelo mesmo. Melanie conta que Fred confessou tudo e pergunta a Vera porque usa um nome falso.

Vera explica que não mudou de nome por causa de Fred, mas sim de Afonso e foi por causa dele também que se aproximou de João, para conseguir infiltrar-se em casa de Afonso. Melanie já percebeu que há ali algo de muito grave. Vera hesita em contar a verdade e diz que João nunca pode saber daquilo, mas ele chega e pergunta o que não pode saber.

Vera conta a João toda a história em que esteve envolvida de droga e polícia e que surpreendentemente também envolveu Melanie. Depois revela que o seu verdadeiro nome é Vera e que se aproximou de Afonso (Guilherme Filipe) para o ver definhar, pois é seu pai e fez-lhe muito mal. João conforta Vera.   

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Relembre o momento em que Vera se revelou a Afonso:

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