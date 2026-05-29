Vem aí em «Amor à Prova»: Vera vai viver com João

Em «Amor à Prova», João (Carlos Félix) chega e pergunta se os amigos sabem de algum quarto para arrendar a Vera (Helena Caldeira). Bruno (João Arrais) tem uma ideia.

Bruno está feliz por se ter mudado para o quarto de Melanie (Beatriz Costa) e deixado o outro para Vera. Melanie acha que Bruno não devia descartar a possibilidade de ser o pai do bebé de Sara.

João diz a "Filipa" que vagou um quarto na casa onde está. Vera quer mudar-se de imediato e agradece a João tudo o que tem feito por ela. João pergunta se Afonso a tem confundido com Vera, mas esta diz que não. João sai.