Vem aí em «Amor à Prova»: Medicamento desaparecido pode tramar Tomás

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) está preocupada com a possibilidade de desconfiarem dela. Tomás (João Jesus) diz que Alice (Mafalda Marafusta) é que vai parecer desequilibrada e que já contou a sua versão da história a Nico (Salvador Biernat).

João pergunta pelo remédio que prescreveu a Afonso (Guilherme Filipe) e Tomás finge que acha estranho que não esteja na caixa de medicamentos. Tomás pergunta a João que imprevisto é que Filipa teve.

Recorde-se que Tomás é que usou o medicamento para drogar Alice: