Cozinhar carne congelada faz mal? Veja o que dizem os especialistas

Na correria do dia a dia, muitas pessoas optam por fazer compras maiores, semanais ou mensais, e congelar toda a carne que adquirem. Esta estratégia permite ter sempre alimentos disponíveis em casa e evita recorrer frequentemente a refeições fora ou a encomendas de comida. No entanto, é fundamental planear as refeições com antecedência, de forma a dar tempo suficiente para a carne descongelar corretamente. Mas o que fazer quando esse passo é esquecido?
Já abordámos anteriormente qual é a maneira mais segura de se descongelar carne mas a grande dúvida surge quando isso não acontece a tempo. Será seguro passar a carne diretamente do congelador para a panela ou para a frigideira? O site espanhol 20 minutos falou com dois especialistas para esclarecer esta questão.
Angelo Pellegrino, chef executivo do Grand Palladium Hotels & Resorts, em Ibiza, explica que, à partida, é possível cozinhar a carne ainda congelada. No entanto, alerta que o naco não deve ser colocado em óleo já quente. O ideal é iniciar a confeção com a frigideira fria, de modo a evitar chamas ou salpicos perigosos.
Segundo o chef, há até profissionais da área que defendem que cozinhar bifes congelados pode ser uma boa opção, uma vez que ajudam a reter mais humidade, resultando numa carne mais suculenta.
Já Cristina García Ferreira, especialista em culinária, tem uma opinião diferente. Na sua perspetiva, cozinhar carne sem a descongelar previamente pode trazer várias desvantagens e até riscos.
Desde logo, torna-se mais difícil obter uma cozedura uniforme, aumentando a probabilidade de o interior ficar cru. Além disso, o processo pode afetar a textura e até o sabor da carne.
No entanto, o principal problema prende-se com a segurança alimentar. Cristina García Ferreira alerta que a carne mal cozinhada — algo que pode acontecer quando é preparada ainda congelada — pode conter bactérias perigosas, como a salmonela ou a E. coli.
O que fazer quando a carne está congelada e precisa de a utilizar?
A especialista sublinha que a melhor solução continua a ser descongelar a carne antes de a cozinhar.
Se não tiver tido tempo para a deixar a descongelar lentamente no frigorífico, a opção mais prática é recorrer ao micro-ondas, desde que este tenha a função específica de descongelação.
Outra alternativa passa por colocar a carne em água fria, certificando-se de que está bem embrulhada num saco de plástico, para evitar qualquer contacto direto com a água, tal como já explicámos neste artigo.