Vem aí em «Cacau»: Eis a única maneira de Sal não ficar com herança total de Simone

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) fala com David (Luís Garcia) ao telefone, com este a dizer-lhe que vai ficar de plantão em casa da mãe à espera que Manuel apareça. A advogada olha atónita para Simone (Alexandra Lencastre) à porta carregada de malas a dizer-lhe que voltou.

Lalá diz a Simone não ter espaço na sua casa para ela, revelando-lhe também estar ali a viver o ex-namorado de Júlia. A mãe de Sal (Carolina Amaral) diz descontraída à amiga que nesse caso fica com o quarto dela e ela fica na sala a dormir. Ela olha-a fula.

Momentos mais tarde, Lalá explica a Simone que impediria Sal de ficar com toda a sua herança se casasse com alguém, Simone fica pensativa. Simone estaca em choque por Lalá lhe contar que Rui casou com Susana.

Simone esboça ar furioso por Lalá a fazer perceber que Rui se casou com Susana (Isabel Figueira) para ter direito à fortuna dela, visto ela ser sua filha. Lalá voluntaria-se a Simone para se casar com ela, dizendo que teria muito gozo em tirar aos Vaz Pereira tudo o que pudesse.

Simone fica a matutar e eis que sente uma dor e abre a camisa, vendo-se que tem um penso na zona dos rins. Pega no telemóvel.

De recordar que Simone recorreu a Lalá quando esteve fugida: