Vem aí em «Cacau»: Sal confronta Rui sobre a sua relação com Simone

Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) avisa Rui (Nuno Pardal) de que não se vão livrar dela facilmente, dizendo saber que Simone (Alexandra Lencastre) tem alguma ligação a Susana (Isabel Figueira), talvez dos seus tempos como Cristal, além de que ele é amante de Simone. Sal (Carolina Amaral), que veio à procura de Simone, fica atónita por encontrar Rui ali em casa.

Sal questiona desconfiada Rui por que Simone o ajudou tanto, dizendo que a mãe faz sempre tudo com algum objetivo. Rui somente advoga que ele as ajudou muito quando elas foram expulsas de casa, Sal permanece intrigada. Sal sai porta fora com ar incrédulo quando Rui lhe diz que Simone se mudou para o palacete.

De relembrar que Simone e Rui são amantes há muitos anos: