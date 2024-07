Vem aí em «Cacau»: Sal tenta agredir Simone. E, o motivo é óbvio!

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre), com Regina (Christine Fernandes), Sal (Carolina Amaral) e Cacau (Matilde Reymão), estranha que Salomão (Paulo Pires) não comece a leitura do testamento, mas este diz-lhe estar à espera de mais pessoas.

Simone fica atónita ao perceber que Justino (António Capelo) incluiu Jaime (Sérgio Praia), Lola (Ana Bustorff), Quim (Paulo Calatré) e Tomané (Salvador Nery) no testamento. Salomão diz que Justino lhe pediu para entregar uma carta a Sal antes de começarem. Sal começa a ler a missiva, ficando a olhar em choque para Simone por Justino revelar que ela e Rui (Nuno Pardal) eram amantes.

Simone rasga furiosa a carta de Justino, dizendo a Sal que tudo aquilo são mentiras de Justino para as afastar. Sal não acredita em Simone, dizendo que todos aqueles sinais dela ter algo com Rui já estavam à vista, mas ela não queria acreditar nisso. Todos confirmam a Sal que aquilo é mesmo verdade, tendo Simone tido o desplante de envolver-se com Rui no quarto à frente de Justino, pensando eles que ele estava em coma. Sal tenta agredir Simone, descontrolada. Acaba por refrear-se e ir para a sala para se acalmar, muito nervosa.

Recorde um dos momentos em que Simone estava na cama com Rui e a falar com a filha ao telemóvel: