Vem aí em «Cacau»: Sal tenta matar Simone?

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) suspira aliviada por Majoris confirmar que os polícias já se foram embora.

Sal (Carolina Amaral) entra que nem um furacão a dizer à mãe já saber que ela tentou mesmo matar Justino (António Capelo), havendo uma testemunha da conversa que ela teve com Soraia (Paula Neves). Sal diz ameaçadora a Simone que a morte dela só lhe ia trazer proventos, deixando Simone chocada.

Simone não consegue comer nada, apreensiva que Sal possa ter envenenado a comida, dizendo a Lalá ter de arranjar maneira de correr com Sal lá de casa. Lalá (Inês Castel-Branco) relativiza a achar que Sal não seria capaz de chegar a esse ponto.

Sal passa a dizer provocadora a Simone para ter cuidado com o que come, Simone fica aflita. Soraia assevera a Simone que não foi ela que contou a Sal da história do copo na noite da morte de Justino.

