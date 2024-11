Vem aí em «Cacau»: Sal e Susana são apanhadas de surpresa e nem querem acreditar

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) chega com Susana (Isabel Figueira) a casa a falar com um inspetor da PJ, dizendo a Susana esperar que Rui (Nuno Pardal) não volte atrás em denunciar Simone (Alexandra Lencastre) pela morte de Salete. Soraia (Paula Neves) puxa-as para os quartos a dizer ter conseguido algo muito importante. Ambas a seguem confusas.

Susana e Sal entram espantadas no quarto onde Majoris está com Tomané (Salvador Nery). Susana dá um abraço terno a Majoris, dizendo estar muito feliz de ela estar bem. Majoris fica desarmada com aquele gesto.

Majoris diz a Susana que preferiu fugir a ser apanhada pelos seus atos. Susana insiste para que ela lhe conte o que se passou. Majoris hesita.

Relembre o momento em que Majoris deu sinais de vida e que Soraia a conseguiu convencer a aparecer no palacete: