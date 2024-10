Vem aí em «Cacau»: Sal chega perto da verdade, mas Tiago trava-a

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) entra um pouco a medo à procura de Sal (Carolina Amaral), seguindo para os quartos. Tiradentes (Paulo Guidelly) fica a ler um livro sobre a descoberta do Brasil.

Sal pensa intrigada porque será que Simone se escondeu no Dubai. Tiago pede desculpa a Sal pelas acusações que lhe fez, dizendo que ela já deu muitas provas de querer que ele e Cacau (Matilde Reymão) sejam felizes.

Tiago fica apreensivo por Sal admitir ser plausível que Marco (Diogo Amaral) quisesse acabar com Cacau se eles não ficassem juntos. Tiago diz a Sal duvidar que Marco esteja por detrás do acidente de helicóptero por eles terem decidido fazer aquela viagem muito em cima da hora para ele poder fazer alguma coisa. Sal acaba por concordar com ele.

Recorde-se que Quim (Paulo Calatré) tem as mesmas suspeitas: