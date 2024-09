Vem aí em «Cacau»: Sal e Tiago têm a conversa que faltava

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) sorri satisfeita por Sal (Carolina Amaral) lhe dizer que veio ali para tentar que Tiago (José Condessa) e Cacau (Matilde Reymão) façam as pazes, dizendo que eles não podem alinhar no jogo de Marco (Diogo Amaral), que está a fazer tudo para que eles se zanguem.

Tiago recrimina-se a Sal de ter sido tão duro com Cacau, com Tiago também a pedir-lhe desculpa por ter dito em tempos que gostava dela. Sal corta a dizer que estarem juntos foi somente fruto de contingências, sendo com Cacau que ele tem de ficar por eles se amarem. Tiago sorri reconfortado. Sal suspira por saber que também está a abdicar do amor que sente por Tiago.

Recorde-se que Sal e Tiago envolveram-se, quando o jovem estava separado de Cacau: