Vem aí em «Cacau»: Sal une-se a Cacau e Regina contra Simone

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) adormece. Júlia (Fernanda Serrano) conta a Valdemar (Vitor Hugo) que Regina se enervou muito após discutir com Simone (Alexandra Lencastre). Valdemar pede a Júlia que não deixe Regina sair e ele sai rapidamente. Valdemar sai de casa furioso.

Sal (Carolina Amaral) garante a Cacau (Matilde Reymão) que está do lado dela e de Regina contra Simone, prometendo fazer tudo para que a mãe não tenha direito à herança de Justino. Marco dá os pêsames a Cacau, que o abraça.

Marco (Diogo Amaral) ouve incrédulo Cacau a contar-lhe que Simone armou um escândalo lá em casa por se ver como ainda mulher de Justino, com Cacau a dizer temer que as coisas com ela ainda vão piorar. V

Sal diz a Marco esperar que Cacau não fique com ele. Marco decide não entrar em despique com Sal, mas diz-lhe não acreditar nem um pouco naquela sua nova versão de ser boazinha.

