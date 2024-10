Vem aí em «Cacau»: Sal e Quim encorajam Cacau a enfrentar Marco

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a Cacau (Matilde Reymão) que acha que ela devia voltar para a fazenda para ficar em segurança até apanharem quem lhe quis fazer mal, já tendo preparado um documento para ela apresentar a Marco (Diogo Amaral) na construtora e obter autorização para sair do país com Marquinho. A chocolateira parece apavorada com a ideia de sair de casa.

Sal e Quim (Paulo Calatré) insistem que Cacau deve lutar contra os seus medos e voltar para Itacaré, salientando que há muitas encomendas de chocolate em espera. Cacau, sorrindo, admite que está com vontade de voltar ao Brasil e decide ir falar com Marco.

A jovem não tem a noção que irá falar com a pessoa que raptou e manteve em cativeiro: