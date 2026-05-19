Coleção de roupa de Carolina Carvalho: atriz volta a juntar-se a grande marca e há peças a menos de 5 euros

Carolina Carvalho, namorada do cantor David Carreira, continua a afirmar-se não apenas no mundo da representação, mas também no universo da moda e do lifestyle. A atriz portuguesa voltou recentemente a captar atenções ao revelar novidades relacionadas com a sua coleção desportiva criada em parceria com o Lidl, através da marca própria de desporto da cadeia, a Crivit lançada em Setembro de 2025.

A coleção tem vindo a destacar-se como um verdadeiro sucesso entre os consumidores, graças à combinação entre conforto, funcionalidade, preço e estilo moderno. O projeto foi desenhado pela própria atriz durante um processo criativo desenvolvido na Alemanha, refletindo o seu gosto pessoal e a preocupação em criar peças versáteis para diferentes momentos do dia.

Pensada tanto para os treinos como para o uso quotidiano, a coleção aposta em peças práticas e elegantes, combinando tons neutros, como o preto, com cores mais vibrantes, incluindo roxo, azul, lilás e verde. Além disso, os padrões originais e os cortes modernos têm sido amplamente elogiados pelos seguidores da atriz e pelos consumidores da marca.

Entre os artigos mais comentados da coleção destaca-se o macacão de desporto, considerado uma das peças mais populares devido ao seu excelente ajuste ao corpo e à versatilidade fora do ginásio. As saias-calção também têm conquistado atenção, especialmente entre praticantes de modalidades como corrida ou ténis, oferecendo liberdade de movimentos sem abdicar do estilo.

Já as leggings e os calções, disponíveis em vários comprimentos, apostam em tecidos elásticos e confortáveis, adequados tanto para atividade física como para um look casual do dia a dia. Recentemente, Carolina Carvalho voltou a entusiasmar os fãs ao anunciar novidades relacionadas com a coleção. As peças foram desenhadas para todas as carteiras e os preços variam entre os 4 euros e os 14 euros, tornando esta coleção ainda mais inclusiva.

Ora veja:

Nas redes sociais, a atriz deixou uma mensagem que rapidamente gerou enorme reação entre os seguidores: “TRAGO NOVIDADES QUE VALEM MESMO A PENA🥁”

Entre os comentários deixados pelos seguidores destacam-se mensagens como: “Excelente para todas nós”; “Woww, incrível, top mundial”; “O fitting das peças é perfeito!!”; “UAU que giras as peças”; “Os tops são espetaculares”; ou ainda “Já as tenho todas. E ainda faltam os casacos!”.

Os elogios multiplicaram-se também à própria atriz, que foi novamente destacada pela sua imagem, autenticidade e capacidade de criar uma coleção próxima das tendências atuais.

Com este projeto, Carolina Carvalho reforça a sua presença no mundo da moda e do lifestyle, mostrando uma faceta criativa cada vez mais apreciada pelo público. A parceria com a Crivit demonstra ainda a crescente aposta das marcas em figuras públicas influentes e próximas dos consumidores portugueses.

Mais apaixonados do que nunca, Carolina Carvalho e David Carreira aparecem em capa de revista internacional: