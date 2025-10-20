Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

David Carreira apanhado desprevenido

Carolina Carvalho e David Carreira passaram uns merecidos dias de descanso em Madrid, Espanha, e partilharam vários momentos com os fãs nas redes sociais. O casal, que é pai do pequeno Lucas, de 2 anos, decidiu rumar à capital espanhola para combinar diversão e tempo em família para descansarem da agenda intensa de concertos de David.

O casal publicou recentemente várias fotografias que revelaram a importância que atribuem ao tempo em família, aproveitando cada momento juntos. O pequeno Lucas foi, naturalmente, o protagonista de grande parte deste fim de semana, desfrutando ao máximo de cada instante da viagem.

Uma das paragens do passeio levou a família ao Parque Warner, onde o pequeno Lucas vestido de 'Homem Aranha' ficou visivelmente em êxtase ao encontrar alguns dos seus heróis favoritos. Em clima de Halloween, David Carreira partilhou um vídeo em que é «assustado» por um colaborador do parque vestido de lobisomem, mostrando um lado mais descontraído e divertido do cantor.

David legendou o vídeo com a seguinte mensagem: «Antes dos últimos shows de 2025 aproveito para estar com a família. Quando e onde nos vemos por aí?»

As publicações geraram uma onda de comentários carinhosos por parte dos seguidores, destacando-se mensagens como: «Tão lindos!!», «Bonitos 🙌», «Família linda», entre muitos outros.

Com esta escapadela, Carolina Carvalho e David Carreira reforçam a importância da família, aproveitando cada oportunidade para criar memórias especiais com o filho Lucas, num momento de descontração e diversão antes de encerrar mais um ano de trabalho intenso.

