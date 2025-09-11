Roupa a menos de 5€? A nova coleção da atriz Carolina Carvalho está a ser um sucesso

Já não é necessário gastar fortunas para ter roupa de desporto com estilo, e a nova coleção da atriz Carolina Carvalho, namorada do cantor David Carreira, vem demonstrar exatamente isso. Setembro é a altura em que muitos regressam ao ginásio, experimentam novas modalidades ou optam simplesmente por caminhar mais. O que mudou foi a ideia de que, para isso, era preciso investir grandes quantias em roupa adequada.

A coleção cápsula da Crivit com Carolina Carvalho comprova que tal já não acontece. Criada a pensar em diferentes estilos, corpos e ritmos de vida, a linha inclui leggings, tops, macacões, T-shirts, calções, saias-calção e até garrafas autografadas pela atriz, sempre com a promessa de qualidade, conforto e preços acessíveis. As peças foram desenhadas para todas as carteiras e os preços variam entre os 4 euros e os 14 euros, tornando esta coleção ainda mais inclusiva.

Segundo a marca, Carolina deslocou-se até à Alemanha para participar no processo criativo, escolhendo pessoalmente os padrões e cores. O resultado é uma coleção que reflete a sua personalidade: divertida, leve e cheia de energia positiva. Entre as propostas encontram-se tons vibrantes, como roxo, azul e verde, conjugados com peças mais versáteis, como o macacão preto e conjuntos básicos, ideais tanto para treinar como para usar no dia a dia.

"Sou uma pessoa ligada ao desporto e adoro tudo o que tem que ver com mantermo-nos ativos", afirmou Carolina Carvalho em comunicado. "Desenhar uma linha com a minha personalidade para que toda a gente tivesse uma motivação extra para se exercitar pareceu-me incrível. Fiquei super feliz com o convite do Lidl", acrescentou.

Com este lançamento, o objetivo da coleção Crivit x Carolina Carvalho é acompanhar o ritmo acelerado de setembro, oferecendo opções que se adaptam a todo o dia. A partir de segunda-feira, 8 de setembro, estará disponível em todas as lojas Lidl, de norte a sul do país.

Recorde-se que a atriz Carolina Carvalho, namorada do cantor David Carreira, é mãe de Lucas de 2 anos, fruto da relação com o artista. O casal mantém a vida pessoal relativamente discreta, mas não deixa de partilhar alguns momentos familiares nas redes sociais, revelando o carinho e a cumplicidade que os une enquanto família.

Veja aqui um momento ternurento entre a atriz e o filho Lucas:

