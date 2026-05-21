Nos anos 90 era assim, hoje está irreconhecível e mais sensual do que nunca

Carolina Castelinho ficou para sempre na memória dos portugueses desde a sua estreia em televisão, em 2003, quando interpretou a irmã mais nova de Pipo (personagem de João Catarré) a Su na série juvenil que marcou uma geração.

Desde então, a atriz manteve uma ligação constante ao meio artístico, ainda que de forma mais pontual. Ao longo dos anos, tem participado em diversas produções televisivas da TVI, destacando-se, mais recentemente, a sua presença na novela «Quero é Viver», onde voltou a demonstrar a sua versatilidade enquanto atriz.

Apesar de continuar ligada à ficção, Carolina Castelinho tem vindo a consolidar uma forte presença no universo digital, sendo nas redes sociais que hoje reúne uma grande parte da sua visibilidade pública. Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, a atriz partilha regularmente momentos do seu quotidiano, projetos profissionais e instantes mais pessoais, conquistando uma comunidade cada vez mais fiel.

Paralelamente ao percurso na representação, Carolina Castelinho sempre valorizou a formação académica e pessoal. Chegou a frequentar os cursos de Antropologia e de Relações Internacionais no ensino superior, demonstrando interesse por áreas distintas do meio artístico.

Recentemente, a atriz voltou a despertar a nostalgia dos fãs ao fazer uma publicação nas redes sociais com a legenda: «Mãe como eras nos anos 90?». No vídeo partilhado, Carolina Castelinho revisita o seu passado, mostrando imagens suas em criança na série «Morangos com Açúcar» e noutros projetos de ficção em que participou ao longo da sua carreira.

Ora veja:

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e surpresa. Entre as reações destacam-se: «Parece que foi ontem», «Aiiiii não fazia ideia!!! Wow, que giraaaaa», «Estou neste momento a rever os primeiros Morangos porque bateu a saudade daquele tempo e para mim ainda és pequenina! Que bonita que estás», «Que nostalgia boa! 🥰 Ainda no outro dia pensei “nunca mais vi esta miúda”» e «Cá em casa, começámos a (re)ver os morangos, e a minha filha de 8 anos adora a Su!!».

Atualmente, a atriz apresenta-se ao público com uma imagem mais madura, confiante e cheia de atitude, sendo frequentemente destacada pela sua elegância e presença nas redes sociais. A sua evolução ao longo dos anos reflete um percurso multifacetado, onde a representação, a formação académica e a vida profissional fora do ecrã coexistem.